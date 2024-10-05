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        Kahramanmaraş'ta 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sandıklar arasına gizlenmiş 48 kilo skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:20
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        Kahramanmaraş'ta 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sandıklar arasına gizlenmiş 48 kilo skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kamyonla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda plakası belirlenen kamyon, Çöçelli Mahallesi yakınlarında düzenlenen operasyonla durduruldu. Yapılan aramada kamyon kasasındaki sandıklar içerisine gizlenmiş 36 ayrı pakette 48 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyon şoförü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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