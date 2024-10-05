Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim

        Tüfeklehastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittimKAHRAMANMARAŞ'ta pompalı tüfekle hastane basıp, 'Benim kalbimi durdurun' diyerek, çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 23:54 Güncelleme: 05.10.2024 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüfeklehastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim

        KAHRAMANMARAŞ'ta pompalı tüfekle hastane basıp, 'Benim kalbimi durdurun' diyerek, çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G. (45), güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar kameraya da yansırken, Birgül G. sorgusunda, uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü, intihar etmek istediğini ancak yapamayınca hastaneye gittiğini belirterek, "Tüfeği gören olursa belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.

        Olay, akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre Birgül G., oğluna ait ruhsatsız pompalı tüfekle hastanenin acil servisini basıp, 'Benim kalbimi durdurun' dedi. Çantasında da bomba olduğunu söyleyen kadını tüfekle gören sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşarken, bazıları sedye ve masaların altına saklandı.

        Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken kadın, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Hastaneye gelen polis ekiplerine teslim edilen Birgül G., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kadın, sorgusunda, amacının kimseye zarar vermek olmadığını söyledi.

        'İNTİHAR ETMEK İSTEDİM AMA YAPAMADIM'

        Yıllardır uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü ve bu nedenle de bunalıma girdiğini belirten Birgül G., "Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri belki beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.

        'TÜFEKLE ACİLDE ÇALIŞAN KİŞİLERE ATEŞ ETSEYDİ NE OLACAKTI?'

        Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli de hastaneye gidip sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, olayla ilgili bilgi aldı, Tiyekli, "Bugün, Kahramanmaraş Çocuk Hastanesi’nde sağlıkta şiddetin kenarından dönüldü. Bir kadın elinde pompalı tüfekle acil servise girmiş, çantasında da bomba olduğunu söyleyerek çalışanları tehdit etmiş, kendini öldürmelerini istemiş. Ne olduğunu anlayabilmiş değiliz ama bütün çalışma arkadaşlarımız çok korkmuş, çok kötü durumdalar, olayı anlamaya çalışıyoruz. Ama burada trajik olan olaylar var. Kapının girişinde metal detektör var ama atıl durumda bırakılmış. Hastaneler bu kadar başıbozuk ve sahipsiz bırakılmamalı. Daha önce sağlıkta tedbir olarak metal detektörlerin konulacağı söylenmişti. Bu kişi elindeki pompalı tüfekle acilde çalışan kişilere ateş etseydi ne olacaktı?" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri ben...
        Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri ben...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit...
        Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın ya...
        Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın ya...
        Kahramanmaraş Havalimanı'na ILS cihazının kurulumu hafta başında gerçekleşt...
        Kahramanmaraş Havalimanı'na ILS cihazının kurulumu hafta başında gerçekleşt...
        Kahramanmaraş'ta 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        13. Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu başladı
        13. Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu başladı