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        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil boya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:10
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        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
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        KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil boya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının, ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

        Karaziyeret Mahallesi'ndeki tekstil boya fabrikasında, gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadaki bir makineden dumanların yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25 personelin 6 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan ve ilk incelemelerde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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