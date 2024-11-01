Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Karaziyeret Mahallesi'ndeki tekstil boya fabrikasında, gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadaki bir makineden dumanların yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25 personelin 6 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan ve ilk incelemelerde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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