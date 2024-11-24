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        Kahramanmaraş'ta okullara kar tatili

        KAHRAMANMARAŞ Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:42
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        Kahramanmaraş'ta okullara kar tatili
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        KAHRAMANMARAŞ Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

        Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi üzerine valilik okulları 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi ile merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle; ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi her tür kademede resmi ve özel okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri kursları eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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