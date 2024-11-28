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        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

        KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:26
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        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.12'de oldu. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde kaydedilen, çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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