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        30 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığına 10 tutuklama

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde, termal otelde devre mülk satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:10
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        30 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığına 10 tutuklama
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde, termal otelde devre mülk satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı. İnsanları yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin 100 devre mülküne ve şirket hesaplarına da şerh koyuldu.

        Termal otelde devre mülk satın almak için para ödemelerine rağmen kendilerine vadedilen devre mülklerin verilmediğini iddia eden kişilerin şikayetleri üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada, şikayetçiler dışında da birçok insanın devre mülk vaadiyle dolandırıldığını belirleyen polis ekipleri; Kahramanmaraş, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla ve Osmaniye illerinde önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda; Ş.Ü., İ.Y., A.G., N.S., E.Y., D.G., E.Ş., M.E., M.F. ve C.T. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da suç unsuru birçok evrak ve dokümana el konuldu. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Tehdit', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Şüphelilerin, devre mülk almak için gelen müşterileri, yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yöntemiyle elde ettikleri değerlendirilen 100 devre mülk hissesi, 3 adet araç, banka, elektronik hesaplar ile şirket hesaplarına şerh koyma kararı alındığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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