        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ismi kuş evlerinde yaşatılacak

        İZZET MAZI - TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imal edilen kuş evlerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden okulun 2 öğretmeni ile 30 öğrencisinin ismi yaşatılıyor.

        Giriş: 20.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:05
        Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ismi kuş evlerinde yaşatılacak
        İZZET MAZI - TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imal edilen kuş evlerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden okulun 2 öğretmeni ile 30 öğrencisinin ismi yaşatılıyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde Dulkadiroğlu ilçesindeki TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 2 öğretmen ile eğitim gören 30 öğrenci hayatını kaybetti.

        Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının adını yaşatmak için girişimde bulunan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi.

        İdarenin de desteğini alan öğrenciler, okulun marangoz atölyesinde yaptıkları kuş evlerine öğretmenlerinin ve arkadaşlarının isimlerini işledi.

        Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören, AA muhabirine, yaklaşık 100 öğrencinin atölyelerde istihdam edildiğini, kentteki okullar ile Milli Eğitime bağlı hizmet binalarının tefrişat işlerini yaptıklarını anlattı.

        Deprem bölgesi dışında kalan illere de çeşitli ürünler gönderdiklerini dile getiren Ergören, üretilen kuş evlerinin depremlerde yıkılan ve yeniden inşa edilen okulların bahçelerindeki ağaçlara asılacağını belirtti.

        Ergören, "Hem vefat eden o öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin adını yine depremde yıkılmış ve yeniden hayat bulmuş okullarımızda yaşatmak istedik. Biz bu güzel fikri aslında Kahramanmaraş'ta tüm okullara yaymak istiyoruz." diye konuştu.

        Mehmet Gazi Ergören, talep gelmesi halinde deprem bölgesindeki tüm okullarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için kuş evleri yapabileceklerini kaydetti.

        - "Ahmet arkadaşımın ismi artık kuş yuvasında yaşayacak"

        Öğrencilerden Şaban Köşker de 6 Şubat depremlerinde sınıf arkadaşının ailesiyle birlikte yaşamını yitirdiğini anımsatarak, okul idaresinin de desteğiyle depremde ölen öğretmenlerinin ve arkadaşlarının adını yaşatmak adına kuş evleri yaptıklarını söyledi.

        Köşker, "Sınıf arkadaşım Ahmet Gören'i depremde kaybettim. Çok üzülmüştüm. Bugün burada onun için bir şey yapmak beni mutlu etti. İnşallah daha hayırlı şeyler yapabiliriz. Ahmet arkadaşımın ismi artık kuş yuvasında yaşayacak." dedi.

