Kahramanmaraş'ta "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi

Filarmoni Sanat Akademisi Halkla İlişkiler Müdürü Hatice Gölcü ise sahnede ve sahne arkasında emeği geçen tüm koro üyelerini tebrik etti.

Filarmoni Sanat Akademisi Müdürü Said Işık, yaklaşık 40 kişilik bir ekipten oluşan koronun yoğun bir emekle hazırlandığını belirtti.

Gecede solistler, Türk Halk Müziği'nin seçkin eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi. Konserde zaman zaman izleyiciler de eserlere eşlik etti.

