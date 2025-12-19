Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 19:13 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:13
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri de kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 14 cep telefonu ele geçirdi.

        Konuyla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

