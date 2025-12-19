Habertürk
        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:36
        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İ.Ö, M.A, K.A. ve M.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 155 mermi, 2 şarjör, 3 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

