Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında trafiği ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde motosiklet kullandığı belirlenen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapıldı.

