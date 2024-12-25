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        618 yıla kadar hapisle yargılanırken tahliye edilen sanık için yakalama kararı

        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan, 24 kişinin hayatını kaybettiği Sulayıcı Apartmanı'nın zemin katındaki traktör galerisinde kolon kestiği edilen, 618 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mahmut Sulayıcı'nın (68) tahliyesine itiraz edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:55
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        618 yıla kadar hapisle yargılanırken tahliye edilen sanık için yakalama kararı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan, 24 kişinin hayatını kaybettiği Sulayıcı Apartmanı'nın zemin katındaki traktör galerisinde kolon kestiği edilen, 618 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mahmut Sulayıcı'nın (68) tahliyesine itiraz edildi. İtirazı kabul eden üst mahkeme, Sulayıcı hakkında yakalama kararı çıkarttı.

        Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda depremde yıkılan Sulayıcı Apartmanı'nda 24 kişinin ölümü, 12 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, bina ve traktör galerisi sahibi tutuklu sanık Mahmut Sulayıcı tahliye edildi. 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 618 yıla kadar hapsi istenen Sulayıcı'nın tahliye kararına, binada ölenlerin yakınları tepki gösterdi.

        SAVCI İLE ÖLENLERİ YAKINLARI İTİRAZ ETTİ

        Hem Cumhuriyet savcısı hem de ölenlerin yakınları kararı bir üst mahkemeye taşıyarak, Mahmut Sulayıcı'nın tutuklanmasını talep etti. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi itirazları değerlendirmeye alırken, duruşma savcısı da mütalaasında Mahmut Sulayıcı'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delil duruma ile isnat edilen suçun yargıda öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında itirazların kabul edilerek, Mahmut Sulayıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

        ÜST MAHKEME: ADLİ KONTROL YETERSİZ OLACAK

        Mahkeme heyeti, itirazları kabul edip, mevcut ölü ve yaralı sayısı ile sanık için öngörülen cezanın alt ve üst sınırları dikkate alındığında; adli kontrol kararının yetersiz olacağı gerekçesiyle Mahmut Sulayıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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