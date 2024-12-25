618 yıla kadar hapisle yargılanırken tahliye edilen sanık için yakalama kararı

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan, 24 kişinin hayatını kaybettiği Sulayıcı Apartmanı'nın zemin katındaki traktör galerisinde kolon kestiği edilen, 618 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mahmut Sulayıcı'nın (68) tahliyesine itiraz edildi. İtirazı kabul eden üst mahkeme, Sulayıcı hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda depremde yıkılan Sulayıcı Apartmanı'nda 24 kişinin ölümü, 12 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, bina ve traktör galerisi sahibi tutuklu sanık Mahmut Sulayıcı tahliye edildi. 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 618 yıla kadar hapsi istenen Sulayıcı'nın tahliye kararına, binada ölenlerin yakınları tepki gösterdi.

SAVCI İLE ÖLENLERİ YAKINLARI İTİRAZ ETTİ Hem Cumhuriyet savcısı hem de ölenlerin yakınları kararı bir üst mahkemeye taşıyarak, Mahmut Sulayıcı'nın tutuklanmasını talep etti. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi itirazları değerlendirmeye alırken, duruşma savcısı da mütalaasında Mahmut Sulayıcı'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delil duruma ile isnat edilen suçun yargıda öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında itirazların kabul edilerek, Mahmut Sulayıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.