130 kişinin öldüğü sitenin davasında 3'üncü rapor bekleniyor

KAHRAMANMARAŞ’ta depremde yıkılan 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi ile ilgili mahkemenin yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdiği dosya, Sakarya Üniversitesi’ne gönderildi. Davanın avukatlarından Hanifi Emre Bozok, “Bu gelecek rapor, yargılamanın ilerleyişi aşamasında mahkemeyi karara ulaştıracak” dedi.

Karamanlı Mahallesi’nde depremde 130 kişi öldüğü, 18 kişinin de yaralan 4 bloklu Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin açılan dava, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı firari Enes Köksalmış (57), yönetim kurulu üyesi Fatih Karakale (66) ve statik proje müellifi Sıtkı Okumuş’un (56) ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsinin istendiği davanın son duruşmasında dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Davanın avukatlarından Hanifi Emre Bozok, karar gereği dosyanın Sakarya Üniversitesi’ne gönderildiğini ve gelecek raporun mahkemenin vereceği kararda önemli olacağını söyledi. Dava sürecini ve daha önce alınan 2 bilirkişi raporunu değerlendiren Bozok, davada şu an tutuklu olmadığını ve 22 Mart 2023’te hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Köksalmış’ın ise henüz yakalanmadığını belirterek, “6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde 4 bloktan oluşan Çuhadar Sitesi, 30 saniyede yerle bir olmuştur. Bu yıkım neticesinde 130 kişi vefat edip 18 kişi yaralanmıştır. Bu olayda dosya sanıklarından herhangi biri şu anda tutuklu olmamakla birlikte binanın yapımında faaliyet gösteren yapı kooperatifi başkanı Enes Köksalmış şu anda halen firaridir. Yakalama kararı, hakkında devam etmektedir. Diğer sanıklar tahliye olmuştur. Dosyada tutuklu sanık kalmamıştır” dedi.