Tevfik Tepebaşı: Bana müteahhit diyenlere hakkımı helal etmiyorum

KAHRAMANMARAŞ’ta depremde yıkılarak 68 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri L Blok davasında tutuksuz sanık Tevfik Tepebaşı (82) savunmasında müteahhit olmadığını belirterek, “Ben müteahhit değilim, hiçbir zaman müteahhit olarak hiçbir yere imza atmadım. Bana müteahhit diyenlere de hakkımı helal etmiyorum” dedi.

6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Siteleri L Bloğunda 68 kişinin ölümüyle ilgili Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanıklar Nebi Koska ile Ferhat Bülent Özer, binada ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Başka dosyalardan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öze mahkeme salonuna kaldıkları cezaevinden SEGBİS sitemiyle bağlanırken, firari Mustafa Timurbanga ile diğer tutuksuz sanıklar Ahmet Doğan ve Lütfi Timurbanga duruşmaya katılmadı.

‘BEN MÜTEAHHİT DEĞİLİM’

Ebrar Siteleri’nin kurucusu olan Tevfik Tepebaşı savunmasında suçlamaları reddedip müteahhitlikle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Tepebaşı, "Kahramanmaraş'a kooperatifçiliği ben getirdim. Defalarca ben anlattım, ben müteahhit değilim, hiçbir zaman müteahhit olarak hiçbir yere imza atmadım. Bana müteahhit diyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun inşallah. Yönetimde dahi bulunmadım, sorumluluk almadım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Atilla Öz, Nebi Koska ile Ferhat Bülent de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtip beraatlerini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti davayı 30 Nisan’a erteledi.