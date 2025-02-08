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        Kahramanmaraş'ta 35 kilo sahte altın ele geçirildi

        KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 35 kilo sahte çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:05
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        Kahramanmaraş'ta 35 kilo sahte altın ele geçirildi
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        KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 35 kilo sahte çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nin merdiven altı atölyede sahte altın bastığını belirleyip, adrese baskın yaptı. Operasyonda, 35 kilo basılmış sahte çeyrek, yarım, tam, gram ve ata lira altın, 600 gram 22 ve 24 ayar hurda altın, altınların basımında kullanılan 30 parça mühür kalıbı, kalıp ve baskı makineleri, 1 ruhsatsız tabanca ile 173 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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