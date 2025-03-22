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        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:35
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        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi, Çınargeçidi Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Nurdoğan yönetimindeki 46 N 0370 plakalı otomobil, Ahmet Temiz'in kullandığı 06 FV 0537 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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