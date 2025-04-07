Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 34 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir şebekeyi takibe aldı. Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Osmaniye'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ile 5 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.