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        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 34 tutuklama

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:50
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        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 34 tutuklama
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir şebekeyi takibe aldı. Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Osmaniye'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ile 5 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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