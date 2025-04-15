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        Berat'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye

        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Robin Berat Güner'e (9) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:00
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        Berat'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Robin Berat Güner'e (9) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Y.D. (17), 2'nci duruşmada tahliye edildi. Robin'in ailesi, duruşma sonunda karara tepki gösterdi.

        Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde 18 Ocak'ta annesi Elif Güner ile yolun karşısına geçmeye çalışan Robin Berat Güner, Y.D.'nin kullandığı 55 AKM 422 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü Y.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Y.D.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle Elbistan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Y.D.'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmaya; Robin Berat Güner'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

        'TEKRAR GAZA BASTI'

        Duruşmada ilk olarak kaza günü Y.D.'nin aracında bulunan arkadaşı O.T. tanık olarak dinlendi. Kaza sırasında aracın hızının ne kadar olduğunu bilmediğini belirten O.T., "Araçta kendi telefonumla uğraşıyordum. Y.D.'nin kornaya basması üzerine korna sesi ile kafamı kaldırdığımda yolun sol tarafından çocuğun yola doğru çıktığını gördüm. Çocuk bir anda duraksama yapar gibi oldu. Bunun üzerine arkadaşım tekrar gaza bastı ve daha sonrasında kaza gerçekleşti" dedi.

        'ÖLMESİNİ İSTEMEZDİM'

        Tutuklu sanık Y.D. savunmasında, Robin Berat Güner’in bir anda yol atladığını ve bunu kestiremediğini iddia ederek, "Kesinlikle kendisinin ölmesini istemezdim. Katılan tarafın acısını ben de içimde yaşıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşma sonunda adli kontrol hükümlerinin uygulanarak Y.D.'nin tahliyesine karar verildi. Duruşma 5 Mayıs'a erteledi.

        'HANİ NEREDE ADALET'

        Duruşmanın ardından Robin Berat Güner'in ailesi karara tepki gösterdi. Güner'in ağabeyi Azad Serhat Güner, sürücünün suçlu olduğunun raporlarla kanıtlandığını iddia etti. Güner, "9 yaşındaki bir çocuğu katledip, arkasına bile bakmadan kaçmış bir şahıs; ezerken umursamamış. 27 metre ileri fırlattı benim kardeşimi. Dönüp arkasına bakmadı, ölüp ölmediğini umursamadı, kaçtı avukatına. Daha kardeşimin ölüm haberini almadan o avukatıyla ifade hazırladı kendisine. Hepsi kanıtlandı, suçu kanıtlandı, raporlar ortada. 'Bu çocuk suçlu' diyor. Kardeşimi öldürdüğü kanıtlanmış, suçlu olduğu kanıtlanmış. Manevra yapmamış, fren yapmamış, kendi ağzıyla itiraf ediyor 'Frene değil gaza bastım' diyor. Öldürmek istediğini daha ne kadar belli edebilir. Ama adalet, 'Biz bırakıyoruz' diyor. Hani nerede adalet?" dedi.

        'BERAT'IMIN KALEMİNİ KIRDILAR'

        Anne Elif Güner, "Berat'ımın kalemini kırdılar" ifadesini kullanırken, ailenin avukatı Oğuz Gök karara itiraz edeceklerini ifade ederek, "Verilen karar, isabetsiz bir karardır. Kaldı ki olay, olası kast üzerine gerçekleşmiştir. Suçun olası kast üzerinden gerçekleştiği de bütün deliller üzerinden sabittir" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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