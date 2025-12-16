Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı
Kahramanmaraş'ta, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca lise öğrencilerine bilgilendirme sunumu yapıldı.
Kahramanmaraş'ta, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca lise öğrencilerine bilgilendirme sunumu yapıldı.
Fatih Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilere, Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü faaliyetler, Türkiye'nin denizlerdeki stratejik konumu, sahil güvenliğinin önemi ve denizcilikte sürdürülebilirlik konularında bilgilendirme yapıldı.
Öğrencilere ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kullandığı dalgıç kıyafetleri ve deniz altı kamera cihazların tanıtımı yapıldı.
Etkinliğe, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, okul müdürü Mehtap Süt ile öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.