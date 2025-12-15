Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta engelli vatandaşlara akülü sandalye ve elektrikli motor desteği

        Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye ve elektrikli motor dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:43
        Kahramanmaraş'ta engelli vatandaşlara akülü sandalye ve elektrikli motor desteği
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, Katre Vakfı tarafından temin edilen 70 elektrikli motor, 10 akülü tekerlekli sandalye ve 80 medikal malzeme sahiplerine teslim edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, belediye olarak engelli bireylerin hayatın her alanında var olabildiği, üreten ve paylaşan bir şehri oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

        Engelli bireylerin ihtiyacı olan elektrikli motor ve akülü tekerlekli sandalye desteğinden dolayı vakıf yetkililerine teşekkür eden Görgel, şöyle konuştu:

        "6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta en fazla hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında özel gereksinimli vatandaşlarımız yer aldı. Bugün içinde bulunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bu anlayışımızın somut bir tezahürüdür. Bugün burada kurulan gönül köprüsü, mesafelerin değil iyiliğin güçlü olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir."

        Hollanda merkezli Katre Vakfı Başkanı Muhammet Mehmet Coşkun da dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermeye gayret ettiklerini belirtti.

        Törende, emeği geçenlere plaket verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

