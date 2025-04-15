Mimarlar Odası Genel Başkanı Özdoğan: Yapı denetimleri devlet tarafından yapılmalı

MİMARLAROdası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, yapı denetimlerinin devlet tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Mimarlar Odası Kahramanmaraş ve Kayseri Şubeleri ile Abdullah Gül Üniversitesi tarafından 'Yeniden Gelişen Kahramanmaraş Konferansı' düzenlendi. EXPO Kelebek Müzesi'nde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı ve AK Parti milletvekili Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı konferansta konuşan Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen çok büyük bir felaketin yaşandığını hatırlatarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

'YANLIŞ İMAR POLİTİKALARININ NELERE MAL OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK'

Zeynep Eres Özdoğan, "Her şeyden önce bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Gerek bu deprem gerek onun öncesinde aslında ülkemizin pek çok yerinde yaşadığımız depremler, Van'da olsun, İzmir'de olsun, Marmara Bölgesi'nde olsun bütün bunlara baktığımızda; mimarlık ve planlamanın bir bilim olarak görülmediği, yanlış imar politikalarının nelere mal olduğunu gördük. Depremselliği incelenmemiş zeminlerde çok yoğun yapılaşmaların olması, o yoğun yapılaşmaların yıllar içinde kat artırımlarıyla daha da yoğunlaşması, planlamanın yanı sıra bir de plansız yapılaşmanın olması ve tüm bunlar bize çok ağır bedeller oluşturdu. Bir diğer boyutsa yapı denetimi. Aslında 1999 Marmara depremi yıkımların ne kadar ağır olabileceğini, yanlış planlamanın, yanlış imar politikalarının nelere mal olabileceğini göstermişti. Ama sonrasında yapı denetiminin kamu tarafından değil de özel sektör tarafından yürütülmesi, bu süreçlerin sağlıklı yürütülememesinin yine ağır bedellerini 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde bir kez daha gördük" diye konuştu.