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        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

        RİCHTER ölçeğine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 05:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 05:25
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        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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        RİCHTER ölçeğine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 05.04’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedilirken, ekiplerinin ilk incelemesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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