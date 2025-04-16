Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

RİCHTER ölçeğine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 05.04’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedilirken, ekiplerinin ilk incelemesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.