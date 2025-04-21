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        Çin Büyükelçisi Xuebin: Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir

        KAHRAMANMARAŞ'ta Yunus Emre Ortaokulu'na bilgisayar bağışlayan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, şehrin 2 sene önce asrın felaketini yaşadığını, okula girer girmez çocukları sevinçli ve mutlu gördüğünü belirterek, "Bundan da anlaşılıyor ki Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:50
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        Çin Büyükelçisi Xuebin: Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir
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        KAHRAMANMARAŞ’ta Yunus Emre Ortaokulu’na bilgisayar bağışlayan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, şehrin 2 sene önce asrın felaketini yaşadığını, okula girer girmez çocukları sevinçli ve mutlu gördüğünü belirterek, “Bundan da anlaşılıyor ki Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir” dedi.

        Ocak ayında görevine başlayan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Ankara dışındaki ilk ziyaretini 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’a gerçekleştirdi. Xuebin, geldiği kentteki Yunus Emre Ortaokulu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Öğrencilerin halk oyunu gösterisini de izleyen Büyükelçi Xuebin'e, okula 10 bilgisayar hediye etmesi nedeniyle Baydur tarafından el oyması Maraş sandığı hediye edildi. Programın devamında öğrenciler için kukla gösterisi de sunuldu.

        'ÇİN HALKI TÜRK HALKININ BU AFETTE ÇEKTİKLERİNİ ÇOK İYİ HİSSEDİYOR'

        Programın ardından açıklama yapan Çin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin ile Türkiye arasında iyi bir dostluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Devletler arasındaki ilişkiler halklar arasındaki dostluğa bağlıdır ve de dostluğun temeli aslında halklarda yatıyor. İki sene önce asrın depremi Kahramanmaraş’ta yaşanmıştır ve bu deprem aslında iki halkın gönüllerini birbirine sıkı sıkıya bağlamıştır. Çin’de de sık sık deprem yaşanıyor. Bu yüzden de Çin halkı Türk halkının bu afette çektiklerini çok iyi hissediyor ve taraflarda bu konuda yardım elini uzatmıştır. Dolayısıyla da Çin-Türkiye dostluğunu daha da pekiştirmiştir. Ben okula gelir gelmez de hemen çocukların sevinçli bir şekilde haykırdığını ve çok mutlu bir şekilde güldüklerini fark ettim. Bundan da anlaşılıyor ki Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ın çok parlak bir geleceğe sahip olduğuna da inanıyorum."

        İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise Büyükelçi Xuebin’in ilk ziyaretini Kahramanmaraş’a gerçekleştirdiğini ve okula teknolojik destekte bulunduğunu belirterek teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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