Çin Büyükelçisi Xuebin: Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir

KAHRAMANMARAŞ’ta Yunus Emre Ortaokulu’na bilgisayar bağışlayan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, şehrin 2 sene önce asrın felaketini yaşadığını, okula girer girmez çocukları sevinçli ve mutlu gördüğünü belirterek, “Bundan da anlaşılıyor ki Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir” dedi.

Ocak ayında görevine başlayan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Ankara dışındaki ilk ziyaretini 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’a gerçekleştirdi. Xuebin, geldiği kentteki Yunus Emre Ortaokulu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Öğrencilerin halk oyunu gösterisini de izleyen Büyükelçi Xuebin'e, okula 10 bilgisayar hediye etmesi nedeniyle Baydur tarafından el oyması Maraş sandığı hediye edildi. Programın devamında öğrenciler için kukla gösterisi de sunuldu.

'ÇİN HALKI TÜRK HALKININ BU AFETTE ÇEKTİKLERİNİ ÇOK İYİ HİSSEDİYOR'

Programın ardından açıklama yapan Çin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin ile Türkiye arasında iyi bir dostluk olduğunu belirterek şunları söyledi: