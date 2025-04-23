Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu

KAHRAMANMARAŞ’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eski Kahramanmaraş Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı’nda tören düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene katılanlar daha sonra MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’ndaki kutlama programına geçti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, daire amirleri ile veli ve çocukların katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, Kahramanmaraş’ın milli mücadelenin Anadolu’da yükselen sesi olduğunu ve bu mücadeleye katılanların emanet bıraktığı topraklarda çocukların yarınlara yürüyebilmesi için eğitim camiası olarak sorumluluklarının farkında olduğunu söyledi. Erhan Baydur, “Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki mazlum Filistin halkının çektiği derin acıları yüreğimizde hissediyoruz. Mazlum çocuklar başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, Filistin’de süregelen zulmün bir an önce son bulmasını oradaki çocuklarımızın da barış ve güven içinde çocuk bayramını sevinçle yaşayabileceği günlerin yakın olmasını diliyorum” diye konuştu.