Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu

        KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eski Kahramanmaraş Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı’nda tören düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene katılanlar daha sonra MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’ndaki kutlama programına geçti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, daire amirleri ile veli ve çocukların katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, Kahramanmaraş’ın milli mücadelenin Anadolu’da yükselen sesi olduğunu ve bu mücadeleye katılanların emanet bıraktığı topraklarda çocukların yarınlara yürüyebilmesi için eğitim camiası olarak sorumluluklarının farkında olduğunu söyledi. Erhan Baydur, “Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki mazlum Filistin halkının çektiği derin acıları yüreğimizde hissediyoruz. Mazlum çocuklar başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, Filistin’de süregelen zulmün bir an önce son bulmasını oradaki çocuklarımızın da barış ve güven içinde çocuk bayramını sevinçle yaşayabileceği günlerin yakın olmasını diliyorum” diye konuştu.

        Ardından okul öğrencileri, Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayram için hazırladıkları şiirleri okuyup, dans ve halk oyunları gösterilerini sundu. Çocukların şiir ve ‘Senden daha güzel şarkısı’ eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini puzzle olarak hazırladığı gösterisi programa katılanlardan büyük alkış aldı.

        Çeşitli yarışmaların da düzenlendiği program, davetlilerden büyük beğeni adı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol maçı y...
        Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol maçı y...
        Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargı...
        Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargı...
        69 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı davasında 2 hapis cezası, 2 beraat ka...
        69 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı davasında 2 hapis cezası, 2 beraat ka...
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisinin yargılan...
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisinin yargılan...
        Adana'dan gelen askeri bando takımı, Kahramanmaraş'ta konser verdi
        Adana'dan gelen askeri bando takımı, Kahramanmaraş'ta konser verdi