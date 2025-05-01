Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KAHRAMANMARAŞ’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf balyalarının bulunduğu depoda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 30 personelin 7 araç ve 5 su tankeriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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