Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf balyalarının bulunduğu depoda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 30 personelin 7 araç ve 5 su tankeriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.