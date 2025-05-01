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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:30
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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        KAHRAMANMARAŞ’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf balyalarının bulunduğu depoda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 30 personelin 7 araç ve 5 su tankeriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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