Otomobilin çarptığı yaya öldü, ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kaza, 11 Haziran'da Şeyh Edebali Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.S.T.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Yakar'a çarptı. Yakar ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sümeyye Yakar, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan A.S.T., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan kaza ve sürücünün kaçış anı mobese kameralarına yansıdı.

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