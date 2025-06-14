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        Otomobilin çarptığı yaya öldü, ehliyetsiz sürücü yakalandı

        KAHRAMANMARAŞ'ta otomobilin çarptığı yaya Sümeyye Yakar (42) hayatını kaybetti, kaçan ehliyetsiz sürücü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:56 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:56
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü, ehliyetsiz sürücü yakalandı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta otomobilin çarptığı yaya Sümeyye Yakar (42) hayatını kaybetti, kaçan ehliyetsiz sürücü A.S.T. (16) yakalanıp, tutuklandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

        Kaza, 11 Haziran'da Şeyh Edebali Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.S.T.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Yakar'a çarptı. Yakar ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sümeyye Yakar, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan A.S.T., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan kaza ve sürücünün kaçış anı mobese kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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