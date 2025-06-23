Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta temel kazısında Roma dönemine ait 1500 yıllık kaya mezarı bulundu

        KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan temel kazısında Roma dönemine ait 1500 yıllık kaya mezarı bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta temel kazısında Roma dönemine ait 1500 yıllık kaya mezarı bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ın Türkoğlu ilçesinde yapılan temel kazısında Roma dönemine ait 1500 yıllık kaya mezarı bulundu. 20 civarında insan iskeletinin yer aldığı mezarda inceleme başlatıldı.

        Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin kırsalındaki Doluca Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi arazisinde iş makinesiyle temel kazısı yaparken büyük bir kaya parçasını kaldırdı ve mağara benzeri büyük bir boşluk oluştuğunu fark etti. Arazi sahibi yaptığı incelemede, kayayı kaldırdığı kısımda çok sayıda insan kemiği olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede arazi sahibinin geçmiş döneme ait bir mezar bulmuş olabileceğini değerlendirerek Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

        20 civarında insana ait kemiklerin bulunduğu mezarda incelemelerde bulunan uzman ekipler, yapının Roma Dönemi’ne ait yaklaşık 1500 yıllık kaya mezarı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgede başlatılan inşaat çalışması durduruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta mobilya mağazasında çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüld...
        Kahramanmaraş'ta mobilya mağazasında çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüld...
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi...
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi...
        Kahramanmaraş'ta bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi...
        Kahramanmaraş'ta bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi...
        Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta üniversite adaylarına YKS günlerinde ulaşım ücretsiz
        Kahramanmaraş'ta üniversite adaylarına YKS günlerinde ulaşım ücretsiz