Depremde 35 kişi ölmüştü; 876 yıl hapsi istenen iç mekan tasarımcısına tahliye

KAHRAMANMARAŞ’ta depremde yıkılarak 35 kişiye mezar olan ve zemin katındaki pastanede kolon kesildiği öne sürülen Ezgi Apartmanı davasında son bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporun ardından davada ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapsi istenen ve davanın tek tutuklu sanığı olan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı (53), mahkemece tahliye edildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki Ezgi Apartmanı’nın 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada mahkeme tarafından istenen son bilirkişi raporu dosyaya girdi. ODTÜ tarafından hazırlanan 354 sayfalık raporda pastane tarafından yapılan tadilat ve tahribatlarının yapının genel davranışına fiziksel anlamda olumsuz bir etki yapmadığı, mevcut statik proje tasarımının yetersiz olduğunun tespit edildiği, ancak bu durum nedeniyle tadilatların göçmeye etkisi hususunda net bir bilgi elde edilemediği belirtildi.

Raporun ardından ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuklu Ertan Danacı’nın avukatı davanın görüldüğü Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak ODTÜ’nün raporunda pastanede yapılan tadilatın yıkıma hiçbir etkisi bulunmadığı, bu nedenle de müvekkilinin iddianamede yazılı suçu işlemediğini gösterdiğini belirterek Danacı’nın tahliyesini talep etti.