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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

        3EV YANDI, 18 EV TAHLİYE EDİLDİ; MÜDAHALE DEVAM EDİYORKahramanmaraş'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 00:52 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:55
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
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        3EV YANDI, 18 EV TAHLİYE EDİLDİ; MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

        Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın hızının saatte 25 kilometreye çıktığı bölgede alevler ilerleyerek bölgedeki evlere de sıçradı. 3 ev yanarken, yaralanan olmadı. Risk altındaki 18 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Alevlerin kontrol altına alınması için 300 personel, 7 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 8 su tankı ve 15 iş makinesi ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Öte yandan hava kararmadan önce ise 2 helikopter de alevlere müdahale etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 6 araçla söndürme çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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