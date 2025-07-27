Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
3EV YANDI, 18 EV TAHLİYE EDİLDİ; MÜDAHALE DEVAM EDİYORKahramanmaraş'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.
3EV YANDI, 18 EV TAHLİYE EDİLDİ; MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın hızının saatte 25 kilometreye çıktığı bölgede alevler ilerleyerek bölgedeki evlere de sıçradı. 3 ev yanarken, yaralanan olmadı. Risk altındaki 18 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlerin kontrol altına alınması için 300 personel, 7 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 8 su tankı ve 15 iş makinesi ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Öte yandan hava kararmadan önce ise 2 helikopter de alevlere müdahale etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 6 araçla söndürme çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
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