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        Kahramanmaraş'taki orman yangınında 2'nci gün

        KAHRAMANMARAŞ'ta dün çıkan, 3 evin yandığı, 18 evin de tahliye edildiği orman yangınına 412 personel ve 106 araçla karadan 6 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:05
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        Kahramanmaraş'taki orman yangınında 2'nci gün
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        KAHRAMANMARAŞ’ta dün çıkan, 3 evin yandığı, 18 evin de tahliye edildiği orman yangınına 412 personel ve 106 araçla karadan 6 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

        Çamlıbel Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bölgedeki yerleşim yerlerine ulaştı. Yangında, 3 ev yanarken, 18 ev de görevliler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yanan evlerde ölen ya da yaralanan olmadı.

        Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 342 personel, 38 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 10 su tankı ve 15 iş makinesi ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 30 araç ve 70 personel katılıyor. Havadan da 6 helikopter alevlere su atıyor.

        Yangın çıkan bölgenin dağlık bir arazi yapısına sahip olması ve kuvvetli rüzgar, ekiplerin alevlerle mücadelesini güçleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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