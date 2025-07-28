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        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde

        KAHRAMANMARAŞ'ta cumartesi günü çıkan orman yangını 3'üncü günde de devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:10
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        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde
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        KAHRAMANMARAŞ’ta cumartesi günü çıkan orman yangını 3’üncü günde de devam ediyor. Şu ana kadar 500 hektar kızılçam ormanı ile 3 ev ve 1 ahırın yandığı yangına 600 üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Merkez Onikişubat ilçesinin Çamlıbel Mahallesi’nde cumartesi günü saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ihbardan 15 dakika sonra müdahaleye başladığı yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Gaziantep, Adana, Kayseri, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Konya’dan bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte 600’ün üzerinde personel ve 200’ün üzerinde araçla alevlerle mücadele ediliyor. Havadan da 6 helikopter, alevlere su atıyor.

        Şu ana kadar 500 hektar kızılçam ormanını ile 3 ev ve 1 ahırın yandığı, 18 evin de tedbir amaçlı boşaltıldığı yangınının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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