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        Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:28
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        Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personelle müdahale ediliyor.

        Yangına müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya ve çevre illerden arazözler ile iş makineleri de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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