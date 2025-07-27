Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor

Yangına müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya ve çevre illerden arazözler ile iş makineleri de destek veriyor.

Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personelle müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.