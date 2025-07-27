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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:28
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 600'den fazla personelle müdahale ediliyor.

        Çalışmalara Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya ve çevre illerden gelen arazözlerle iş makineleri de destek veriyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir yangınla karşı karşıya olunduğunu, tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.

        Görgel, şöyle devam etti:

        "Dün 2 helikopterimiz vardı, bugün 6 helikopterle yangına müdahale ediliyor. Kahramanlarımızdan Allah razı olsun, gezdiğimiz her bölgede yangını söndürmek için çalışıyorlar. Toplamda 3 ev ve 1 ahır yandı. Onun dışında bir kaybımız yok çok şükür. Yangının söndürüldüğü bölgelerde boşaltılan evlerimizde de vatandaşlarımız tedbirli bir şekilde hanelerine geçmeye başladı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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