Kahramanmaraş'taki orman yangınında 2'nci gün (2)

500HEKTAR ORMAN YANDI, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş’ta dün saat 15.30’da çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın nedeniyle şu ana kadar 500 hektar kızılçam ormanı yanarken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının çıktığı bölgenin dağlık olması ve kuvvetli rüzgar, ekiplerin mücadelesini güçleştiriyor.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın dünden bu yana sürdürdüğü söndürme çalışmalarına çevre illerden de destek geldi. Adana, Osmaniye, Kadirli, Düziçi, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Malatya ve Şanlıurfa itfaiyeleri ile birlikte Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Kayseri Melikgazi ve Bünyan belediyeleri de bölgeye sevk ettiği ekiplerle söndürme çalışmalarına desek veriyor.

'SABAHA KADAR KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Görgel, çevre illerden gelen desteklerle birlikte sahada 600’ün üzerinde personelin 100’ün üzerinde araçla alevlerle mücadele edeceğini belirterek, “Hamdolsun hiçbir can kaybı yaşanmadı. 3 ev ve 1 ahır yangından zarar gördü. 6 helikopterle de havadan etkin bir şekilde müdahale ediliyor. Gece boyunca çalışmalar sürecek ve inşallah sabaha kadar yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz. İnşallah hiçbir can kaybı olmadan bu süreci atlatacağız” diye konuştu.