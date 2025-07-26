GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme helikopteri müdahaleye ara verdi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.

- Vali Ünlüer'den açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, yaklaşık 400-450 hektar ormanlık alanda etkili olan yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalenin sonlandığını, yangın müdahale araçlarının sayısını artırarak mücadelenin devam ettiğini ifade eden Ünlüer, "Arkadaşlarımız tüm imkanlarla yangına müdahale ediyorlar. Yaklaşık 38 arazözümüz ve çok sayıda da inşaat firmalarımıza ve belediyelerimize ait itfaiye araçlarıyla beraber yangın bölgesinde müdahale sürüyor." diye konuştu.