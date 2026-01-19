Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda, 5 litre etil alkol, 4 litre viski, alkol kitiyle 12 kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

