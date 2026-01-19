Habertürk
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:57 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:57
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        Yürütülen çalışmalarda, 5 litre etil alkol, 4 litre viski, alkol kitiyle 12 kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

