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        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde (2)

        AKIMAKAPILAN KARGANIN DÜŞTÜĞÜ TARLADA ANIZ YANGINI ÇIKTIKahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde cumartesi günü çıkan orman yangınına müdahale sürerken, bugün Andırın ilçesinde anız yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:47
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        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde (2)
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        AKIMAKAPILAN KARGANIN DÜŞTÜĞÜ TARLADA ANIZ YANGINI ÇIKTI

        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde cumartesi günü çıkan orman yangınına müdahale sürerken, bugün Andırın ilçesinde anız yangını çıktı. Tatarlı Mahallesi’nin Kuşcular mevkiinde elektrik tellerinde akıma kapılan karganın düştüğü noktada çıkan yangın, hızla yayıldı. İhbar üzerine Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevleri ormana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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