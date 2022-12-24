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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Maraş Olayları"nın 44. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

AA

"Maraş Olayları"nın 44. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Maraş Olayları"nın 44'ncü yılı dolayısıyla, olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş'ta anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesinde güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturdu. Şehir dışından gelenler, kontrollerin ardından merkez Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi'ndeki Erenler Kültür Derneği Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmail Kurt, yaptığı konuşmada, Maraş'ın meydanına kardeşlik anıtı yapılmasını istediklerini belirtti.

Kurt, bu coğrafyada yaşayan bütün halkların birbirine saygı duyması ve birbirlerinin haklarını koruması gerektiğine işaret ederek, "Maraş'a bir anıt yapılmalı. Bir tarafta o gün yaşananlar yazılmalı diğer tarafta bütün halkların kardeşçe nasıl yaşayacağı belirtilmeli." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da anma etkinliklerini daha geniş kitlelerin katılımıyla yapmayı istediklerini söyledi.

Etkinlikte, çeşitli dernek ve federasyon temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından semah ekibi gösteri sundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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