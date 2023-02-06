Kahramanmaraş Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde yer yer çökme meydana geldi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde Göksun ilçesindeki Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nin içerisinde yer yer çökme meydana geldi.

Yaşanan ikinci büyük depremde Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde oluşan çökmeler nedeniyle yola kaya parçaları düştü.

Kaya parçalarının kaldırılmasıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde de artçı sarsıntılar nedeniyle bazı evler yıkıldı. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Tekir Mahallesi sakinlerinden Selahattin Akçadağ, AA muhabirine, "Dükkanın içinde bekliyorduk, geleni gideni izliyorduk, kaçıştık, dükkan yerle bir oldu. Arabam burada, ileride de evim yerle bir oldu. Şu an mahalleye de giremiyoruz, eve de giremiyoruz. Deprem esnasında evin içinde çocuklar vardı, son anda kaçmışlar. Çok şükür yaralanan olmadı." dedi.

Kar yağışının etkili olduğu 12 Şubat ilçesi ile kent merkezi arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor, kurtarma ekipleri bölgeye gitmekte güçlük çekiyor.

Öte yandan Malatya-Adıyaman yolunda çok sayıda çatlak oluştu, trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.





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