Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'nda bulunan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar, planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkılıyor.

Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Çevrede toplanan vatandaşlar da binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti.

Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

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