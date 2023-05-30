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Kahramanmaraş'ta afetzedeler için yaptırılan konteyner kentin açılışı gerçekleştirildi

AA

Kahramanmaraş'ta afetzedeler için yaptırılan konteyner kentin açılışı gerçekleştirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler tarafından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaptırılan ve AFAD İl Müdürlüğüne teslim edilen konteyner kent törenle açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedeler, Yahya Kemal Mahallesi'ne inşa edilen konteyner kente yerleştirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açılışta, depremin ilk gününden itibaren komşu il olarak bölgede olduklarını ve yaraları sarmak için çalıştıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu ile kardeş ilçe olduklarını aktaran Palancıoğlu, "Çinli kardeşlerimiz ile Çin çadır kentini kurduk. Havaların ısınmasıyla çadırlarda yaşanmaz hale geldi. Biz de bu alana asfaltından kilit parkesine, kanalizasyondan kilit parkeye kadar kalıcı bir konteyner kent inşa ettik. Depremzede kardeşlerimiz belki bir sene burada kalacak ama sonrasında kalıcı konutlarına geçecek." diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, bu süreçte devlet ve milletin büyüklüğüne defalarca kez şahit olduklarını söyledi.

Yaşanan sıkıntıların birlik ve beraberlik içinde çözüme kavuşturulduğunu anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Hep birlikte büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği gösterdik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm imkan ve kabiliyetiyle yanımızda oldular. Bugün de Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverler işbirliğiyle şehrimizde oluşturulan yaşam alanının açılışı için bir araya geldik. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz."

Kalıcı konutların da hızla yükselmeye devam ettiğini hatırlatan Güngör, konutların söz verilen sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek Melikgazi Belediyesi Yaşam Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AFAD Risk Azaltma Daire Başkanı Aslan Mehmet Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve ilgililer katıldı.


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