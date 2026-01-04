Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yeşilgöz Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:23 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:23
        Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yeşilgöz Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Berrak suyu ve turkuaz rengiyle bilinen Yeşilgöz Gölü, kar yağışı sonrası güzel görüntü oluşturdu.

        Yaz, ilkbahar ve sonbaharda çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan göl, kışın da kar manzarasıyla dikkati çekiyor.

        Karla kaplı ağaçların arasında kalan Yeşilgöz Gölü'nün doğal güzelliği havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

