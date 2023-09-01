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        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 23:10 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:20
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        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Aziz S. (38) Kale Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Aziz S. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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