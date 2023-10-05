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        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:03 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:13
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        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT) haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "uyuşturucu ticareti" ve "kasten yaralama" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.A'nın (33) Elbistan ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda tuvalet boşluğunda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ekipler, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.E'yi ise Onikişubat ilçesinde yakaladı.

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