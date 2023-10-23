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        Denizlili "Elmacı Dede" yetiştirdiği meyvelerle Kahramanmaraşlı afetzede çocukları sevindirdi

        Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı yaklaşık 1 ton elmayı "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki konteyner kentte eğitim gören afetzede öğrencilere dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:52
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        Denizlili "Elmacı Dede" yetiştirdiği meyvelerle Kahramanmaraşlı afetzede çocukları sevindirdi
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        Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı yaklaşık 1 ton elmayı "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki konteyner kentte eğitim gören afetzede öğrencilere dağıttı.

        Yetiştirdiği elmaları sınır ötesinde görev alan güvenlik güçlerine götürmesiyle tanınan ve "Elmacı Dede" olarak hafızalarda yer edinen Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği 1 ton elma ve armudu, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe-Kaplan" ve "Can Azerbaycan" gibi sloganların yazılı olduğu minibüsü ile Kahramanmaraş'a getirdi.

        Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde rotasını Necip Fazıl Konteyner Kent'e çeviren Yılmaz'ın caddede seyreden aracını gören bazı vatandaşlar korna çalarak sevgi gösterisinde bulundu.

        Konteyner kent girişinde öğrenciler tarafından hoş geldin "Elmacı Dede" diye karşılanan Yılmaz, besmele çekerek açtığı bagajındaki elma ve armutları öğrencilere dağıttı.

        Yılmaz, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye iki kere geldiğini ve elma dağıttığını, çocukları sevindirmek için tekrar gelmeye karar verdiğini söyledi.

        Yaklaşık 1000 kilometre yol katederek bölgeye geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Tek amacım var, çocukları sevindirip onların mutluluklarını paylaşabilmek. Benim elmamın özelliği, besmeleyle toplanıyor, besmeleyle ikram ediliyor. Elmalarımı bahçeden kendi ellerimle topluyorum, kendi ellerimle kasalara diziyorum ve tek başıma 1000 kilometrelik yolu katederek buraya geldim. Sadece burası değil, operasyon bölgelerindeki JÖH, PÖH ve diğer güvenlik güçlerimize de ikram ediyorum. Yurt dışında yapılan operasyonların hepsine gittim. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Pençe Kaplan ve Zeytin Dalı, Yıldırım Şimşek harekatları bölgelerine hatta Dağlık Karabağ da dahil hepsine gittim."

        Yılmaz, yaklaşık 9 yıldır özellikle operasyon bölgelerine elma dağıttığını hatırlatarak, deprem mağduru çocukları da yalnız bırakmama adına bu seferki ürünlerini Kahramanmaraş'a getirmeye karar verdiğini ifade etti.

        Yılmaz, Kahramanmaraş'tan sonra Denizli'ye döneceğini ve toplayacağı elmaları Mersin üzerinden Mısır'a, oradan da Gazze'deki savaş mağdurlarına ulaştırmayı planladığını bildirdi.

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