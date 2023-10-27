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        Onikişubat Belediyesinden orta hasarlı binalara ilişkin açıklama:

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi, ilçedeki orta hasarlı binalara ilişkin, şimdiye kadar belediyeye güçlendirme ruhsatı talepli bir müracaatın yapılmadığını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:37
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        Onikişubat Belediyesinden orta hasarlı binalara ilişkin açıklama:
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi, ilçedeki orta hasarlı binalara ilişkin, şimdiye kadar belediyeye güçlendirme ruhsatı talepli bir müracaatın yapılmadığını bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında orta hasarlı binalar için vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına belediye meclisinin ivedilikle 1 Ağustos 2023/96 sayılı kararı alarak vatandaşın yanında olduğunu gösterdiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu bağlamda hazırlanacak güçlendirme projelerinin herhangi bir devlet üniversitesince onaylanıp yapı denetim firmasının belirlenmesi akabinde, mikrobölgeleme çalışması sonucunda 'uygun olmayan alan' içerisinde yer alan binalar hariç orta hasarlı binalar için güçlendirme ruhsatı düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Belediyemize bugüne kadar güçlendirme ruhsatı talepli herhangi bir müracaat yapılmamış olup, sadece 15 yapı için yapı denetim firması belirlenmesi talebi alınmış ve yapı denetim sistemi havuzuna aktarılmıştır. Belediyemiz tarafından orta hasarlı binalar için güçlendirme ruhsatı verilmediğine dair algılar gerçeği yansıtmamaktadır."

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