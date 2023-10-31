Kahramanmaraş'ta beton pompasının devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde beton pompasının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde beton pompasının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
G.A'nın kullandığı 33 MPH 614 plakalı beton pompası, Pazarcık- Araban kara yolunun 25'nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılarak Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.