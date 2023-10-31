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        Kahramanmaraş'ta beton pompasının devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde beton pompasının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:45
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        Kahramanmaraş'ta beton pompasının devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde beton pompasının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        G.A'nın kullandığı 33 MPH 614 plakalı beton pompası, Pazarcık- Araban kara yolunun 25'nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılarak Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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