Kızılay Haftası etkinlikleri depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sürüyor

Kızılay Haftası kapsamında 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Hafta boyunca Türk Kızılay'ın gençlik ve kadın teşkilatları, il ve ilçelerde bulunan konteyner kent ve okullarda kurumun faaliyetlerini anlatıyor.

Bu kapsamda Barbaros İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya gelen Kahramanmaraş Genç Kızılay ekibi, dayanışma, sosyal sorumluluk ve gönüllülük konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Daha sonra minik öğrencilerle çeşitli yöresel oyunlar oynayan Türk Kızılay ekipleri, öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

Genç Kızılay Kahramanmaraş İl Başkanı Gamze Gezinir, Kızılay Haftası kapsamında öğrencilere kurumun tarihçesi ve faaliyetlerini anlattıklarını söyledi.

Gezinir, şöyle konuştu:

"Genç Kızılay Kahramanmaraş olarak Kızılay haftasında ilk önce 6 Şubat’ta kaybettiğimiz Kızılay gönüllülerimizin kabirlerini ziyaret edip, dualar ettik. Ziyaretlerin ardından hem konteyner kentlerde hem de okullarımızda minik öğrencilerimize Türk Kızılay'ın tarihçesini ve Türk Kızılay olarak neler yaptığımızı, hangi alanlarda faaliyet gösterdiğimizi bundan sonraki süreçlerde neler yapacağımızı minik öğrenci kardeşlerimize anlattık. Hem gönüllü hem de daha iyi nesiller yetiştirmek adına çalışıyoruz. Depremde vefat eden gönüllülerimize Allahtan rahmet diliyoruz."