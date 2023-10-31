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        Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği değerlendirilen Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:54 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:54
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        Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği değerlendirilen Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık Prof. Dr. Şevket Ateş̧, Prof. Dr. Süleyman Adanur, Doç. Dr. Zekai Angın, Doç. Dr. Murat Günaydın, Doktor Öğretim Üyesi Hasan Basri Basağa ve Doktor Öğretim Üyesi Safa Nayır tarafından Ebrar Sitesi L Bloku'na yönelik deprem güvenlik değerlendirme raporu hazırlandı.

        Raporda, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde birçok binanın yıkıma uğradığı, ölüm ve yaralanmaların vuku bulduğu hatırlatıldı.

        Söz konusu bloğun ilk yapı ruhsatının 2004 yılında, tadilat yapı ruhsatının ise 2006'da düzenlendiği belirtilen raporda, binanın statik projesine bakıldığında kolonlara ve perde duvarlara çiroz yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Raporda şu bilgilere yer verildi:

        "Ebrar Sitesi'nde bulunan tüm binalarda betonun karışımında kırma taş kullanıldığı, betonun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu, beton içerisinde hava boşlukları ve segregasyon oluşumları bulunduğu, çimentonun birleştirici özelliğinin düşük olduğu, sahadaki gözlemlerde kolon ve kirişlerin donatı sayısı ve bağlantılarının uygun ve yeterli olmadığı, düz ve nervürlü donatıların yönetmeliklere aykırı olarak bir arada kullanıldığı ve etriye kanca açılarının 135 derece olmadığı belirtilmektedir. Soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür."

        Raporda, teknik uygulamadan sorumlu müteahhit ve şantiye şefi ile 2002 yılındaki zemin etüt raporunu hazırlayan firmanın asli, belediyenin ilgili birimlerindeki yapı ruhsatları ve proje kontrollerinden sorumlu olanlar ve yapı kontrollerinden sorumlu olanların ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.

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