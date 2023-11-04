Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye ait tesislerde, İsrail ürünlerini ve İsrail'e destek olan veya kınamayan firmaların ürünlerinin satışını yasakladıklarını belirtti.

Müslüman coğrafyasına çağrıda bulunan Güngör, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş kurtuluş mücadelemizin öncü şehri. Kahraman şehirden o kardeşlerimize en üst düzeyde desteklerimizi gönderiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde İsrail'i kınamayan İsrail'e direkt veya dolaylı destek veren işletmelerin ürünlerini burada satmıyoruz. Bunu boykot ediyoruz. Dün bu kararı aldık ve uyguluyoruz. İsrail'e destek veren hiçbir ürünü tesislerimizde bulundurmayacağız. Ben Filistinli kardeşlerimize buradan tekrar dualarımı, desteklerimi gönderiyorum. Rabbim onlara yardım etsin diyorum. Müslüman coğrafyasına bir çağrıda yapıyorum. Gelin gücünüz neye yetiyorsa bu kardeşlerimizin yanında olalım."