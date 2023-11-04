Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 21:51 Güncelleme: 04.11.2023 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

        Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye ait tesislerde, İsrail ürünlerini ve İsrail'e destek olan veya kınamayan firmaların ürünlerinin satışını yasakladıklarını belirtti.

        Müslüman coğrafyasına çağrıda bulunan Güngör, şunları kaydetti:

        "Kahramanmaraş kurtuluş mücadelemizin öncü şehri. Kahraman şehirden o kardeşlerimize en üst düzeyde desteklerimizi gönderiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde İsrail'i kınamayan İsrail'e direkt veya dolaylı destek veren işletmelerin ürünlerini burada satmıyoruz. Bunu boykot ediyoruz. Dün bu kararı aldık ve uyguluyoruz. İsrail'e destek veren hiçbir ürünü tesislerimizde bulundurmayacağız. Ben Filistinli kardeşlerimize buradan tekrar dualarımı, desteklerimi gönderiyorum. Rabbim onlara yardım etsin diyorum. Müslüman coğrafyasına bir çağrıda yapıyorum. Gelin gücünüz neye yetiyorsa bu kardeşlerimizin yanında olalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Trabzonspor attı, faul kararı verildi
        Trabzonspor attı, faul kararı verildi
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" filminin galası yapıldı
        Kahramanmaraş'ta "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" filminin galası yapıldı
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
        Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören yetiştiricilere büyükbaş hayvan deste...
        Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören yetiştiricilere büyükbaş hayvan deste...
        Van'da şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verild...
        Van'da şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verild...
        Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Kitap Fuarı başladı
        Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Kitap Fuarı başladı
        Erk: Organ bağışıyla ilgili Diyanet'in halkı yönlendirmesi lazım
        Erk: Organ bağışıyla ilgili Diyanet'in halkı yönlendirmesi lazım